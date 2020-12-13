Сергій Надал підтримав звершення АМУ з вимогою повернути у місцеві бюджети акциз на пальне

Прикриваючись доброю справою, у Верховній Раді знову вдарили по місцевому самоврядуванню

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Міський голова Тернополя Сергій Надал підтримав звернення Асоціації міст України до Президента та народних депутатів України з вимогою зберегти на постійній основі зарахування до доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

За словами Сергія Надала, для багатьох громад саме акциз з пального дає значну частину доходу у місцеві бюджети. Його відсутність спричинить колапс місцевих бюджетів.

Суть проблеми

Прикриваючись доброю справою, депутати знову вдарили по місцевому самоврядуванню. Верховна Рада України ухвалила закони про підтримку підприємців на 2021 рік. Однак така підтримка передбачена за рахунок коштів місцевих бюджетів. Зокрема, з наступного року припиняється зарахування до місцевих бюджетів частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Внаслідок такого рішення громади втратять 7,5 млрд гривень.

Пряма мова мера

Головний тягар боротьби з епідемією ліг саме на громади. Боротьба з коронавірусом, забезпечення лікарень, доплати медикам стали видатками саме місцевих бюджетів. У такий складний час, в період епідемії коронавірусу, громади намагаються ще й позбавити основного доходу. Після такого рішення, мова йде не лише про зупинку будівництво нових інфраструктурних об’єктів, ремонту дворів, доріг, облаштування вулиць тощо. Мова йде про колапс місцевого бюджету.

Врізка: «Чи буде підприємцю краще, коли медикам, вчителям, іншим бюджетникам перестануть виплачувати зарплату»

Чи треба підтримувати підприємців під час карантину? 200% потрібно. Я це постійно вимагаю в Уряду. Але не за рахунок місцевих бюджетів.

Чи буде підприємцю краще, коли медикам, вчителям, іншим бюджетникам перестануть виплачувати зарплату, бо грошей у місцевому бюджеті банально не буде. Коли зупиниться комунальний громадський транспорт. Коли у домівках зникне тепло та вода. Коли хворих на коронавірус не буде кому лікувати.

Також місцевий акциз з пального – це ефективний інструмент боротьби з тінізацією у сфері обігу пального.

Тому я закликаю народних депутатів України зберегти на постійній основі зарахування до місцевих доходів 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Почуйте міських голів, почуйте голів ОТГ, почуйте Асоціацію міст України, почуйте експертів. Не забивайте останній цвях у труну бюджетної та фінансової децентралізації України Окремо звертаюся до народних депутатів від Тернополя та Тернопільщині. Ви обіцяли тернополянам відстоювати їх інтересів у Верховній Раді. Виконайте свої обіцянки, захистіть свою рідну громаду.

Нагадаємо

Відрахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів було запроваджене у 2015 році як компенсація за зменшення надходжень від ПДФО з 75% до 60%, скасування субвенції на комунальне дорожнє господарство, низки інших податкових платежів.