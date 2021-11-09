Сергій Надал: у Тернополі тарифи на тепло за листопад зростати не будуть

Міський голова Тернополя запевнив, що тарифи на тепло і гарячу воду протягом опалювального сезону змінюватися не будуть

Що відбулося

Головне. Міський голова Тернополя Сергій Надал запевнив, що протягом опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду для населення зростати не будуть. Сергій Надал також повідомив, що поки нема підстав для хвилювань, оскільки Тернопіль має певний “запас міцності” за рахунок впровадження енергоощадних технологій.

Дослівно. “Вартість тепла та гарячої води для населення зростати не буде. Ціна для населення до кінця опалювального сезону залишається без змін. Ми скоригувати тариф на гарячу воду і тепло для бюджетних установ через зростання вартості газу. Однак усі додаткові витрати будуть покриті за рахунок бюджету. Ми виділили 30 млн грн на потреби оплати енергоносіїв. Загалом же, завдяки вжитим заходам із модернізації, комунальні виробники тепла зменшили споживання газу на 25 %, і споживання електроенергії — на 40 %. Тому у нас був певний запас міцності, а зростання тарифів для бюджетних установ було менш болючим, ніж в окремих регіонах”, - зазначив Сергій Надал.

Сергій Надал також нагадав про меморандум між урядом та громадами, який має дозволить пройти без проблем опалювальний сезон.

“Уряд і громади виконують Меморандум. Цей документ передбачає фіксовану ціну на газ для теплокомуненерго, які дають тепло і гарячу воду у наші домівки. Також передбачається відмова від будь-яких штрафних санкцій та урядова підтримка громад для покриття різниці між ринковою ціною газу і закладеною у тарифі. Тому опалювальний сезон має пройти без проблем”, - повідомив Сергій Надал.

Загалом у Тернополі ситуація суттєво краща за окремі регіони України. Зокрема з 1 листопада у 2-3 рази зросли тарифи для бюджетних установ на Полтавщині.

Раніше. Оператори газорозподільчої системи (облгази) оприлюднили наміри підвищити вартість доставки газу у 2,5 рази. Вартість цієї послуги може зрости. Натомість у НКРЕКП, національному регуляторі тарифів наголосили, що тарифи на доставку газу на наступний рік будуть розглядати у грудні.

Чому ростуть ціни

Головна причина, чому зростає вартість комуналки — енергетичний шантаж Росії, яка таким чином намагається змусити Європу запустити “Північний потік — 2”. Міський голова Тернополя переконаний, що протидіяти шантажу можна лише спільними діями уряду та громад.

“Ми вирішуємо спільну проблему. Росія використовує енергетичний шантаж. Якщо будуть виконані всі вимоги Меморандуму, то Україна зможе без проблем пройти через опалювальний сезон, а українці будуть з теплом”, - зазначив Сергій Надал в одному з коментарів.

Між тим стратегічно, на думку очільника Тернополя є лише один вихід — інвестиції в енергозбереження.

“Стратегічно, для світу та України є лише один сценарій - інвестиції у альтернативні джерела енергії, енергоощадність та енергоефективність. Без цього, кожного року, будемо мати загрозу енергетичного шантажу. У Тернополі ми зрозуміли це давно. Ми надалі будемо працювати у цьому напрямку. Хотілося б, щоб було більше державної уваги до енергоощадності, бо це спільна проблема, яку треба вирішувати на національному рівні”, - пояснив Сергій Надал.

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