Деякі тернопільські ринки запрацюють вже 13 травня

ринок карантинВже з 13 травня деякі тернопільські ринки відновлять свою роботу. Про це повідомляють у міській раді.

Ідеться про три продовольчі ринки, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я, зокрема, це:

  • ТзОВ Тернопільський міський ринок ЛТД;
  • ТзОВ ВІП-МАРКЕТ («Овочевий ринок»);
  • ТзОВ ПРАЙМ ВЕСТ (ринок «Оріон»).

В даний час керівники ринків готуються до початку роботи та проводять переобладнання приміщень необхідними елементами захисту: захисними екранами, забезпеченням засобів дезінфекції тощо.

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