Деякі тернопільські ринки запрацюють вже 13 травня

Вже з 13 травня деякі тернопільські ринки відновлять свою роботу. Про це повідомляють у міській раді.
Ідеться про три продовольчі ринки, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я, зокрема, це:
- ТзОВ Тернопільський міський ринок ЛТД;
- ТзОВ ВІП-МАРКЕТ («Овочевий ринок»);
- ТзОВ ПРАЙМ ВЕСТ (ринок «Оріон»).
В даний час керівники ринків готуються до початку роботи та проводять переобладнання приміщень необхідними елементами захисту: захисними екранами, забезпеченням засобів дезінфекції тощо.