Тернопільські мікропідприємці, майбутні підприємці, в тому числі й ВПО, запрошуються стати частиною проєкту «Mini EcoSystem Regional Networks»

Шановні мікропідприємці, майбутні підприємці, громадські активісти, що проживають на території Тернопільської міської територіальної громади, в тому числі внутрішньо переміщені особи!

Управління економіки, промисловості та праці запрошує вас стати частиною проєкту «Mini EcoSystem Regional Networks» та пройти опитування за посиланням https://www.namcb-org.bg/mecos/en/activities

Презентація проєкту відбудеться 28 квітня 2022 року об 11:00 год. в Центрі підтримки підприємців Дія. Бізнес в м. Тернопіль, за адресою вул. 15 Квітня, 1-А (Бізнес-центр К15).

Довідка. Міжнародний проєкт програми Європейського союзу Erasmus+ «Mini Ecosystems Regional Networks» (MECOS RNET) (2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670) об’єднав 5 країн ЄС для створення програми з системної підготовки бізнес лідерів місцевих громад, самозайнятих громадян, мікропідприємців для сталого розвитку територій та їй економік, дозволяючи отримати нові навички з формування та розвитку самозайнятості, започаткування чи вдосконалення мікробізнесу та малого і середнього бізнесу.

Проєкт спрямовано на обмін досвідом щодо системної підготовки бізнес лідерів місцевих територіальних громад, самозайнятих громадян, мікропідприємців для сталого розвитку територій та їх економік.

Головною метою проєкту є практична допомога найбільш уразливим групам сільського населення, молоді та людям срібного віку (50+), які є основною цільовою аудиторією проекту, отримати нові навички з формування та розвитку самозайнятості, розвитку їх цифрової грамотності, надання їм можливість започаткувати і втілити, чи вдосконалити свою бізнес-ідею мікро-, малого чи середнього бізнесу, сприяючи економічному відродженню своїх місцевих громад.

Пресслужба ТМР