На Тернопільщині шукають роботу 240 медичних працівників, серед яких і переселенці

З початку 2022 року фахівці служби зайнятості Тернопільщини допомогли знайти роботу 80 медпрацівникам.

Зазначимо, що щороку у третю неділю червня ми відзначаємо День медичного працівника.

Загалом, за 5 місяців за допомогою у працевлаштуванні в Тернопільську обласну службу зайнятості звернулись 484 працівника медичної сфери (60 лікарів та 424 месестри), серед яких 22 - переселенці з територій військових дій.

На 14 червня 2022 року для 240 працівників медичної сфери продовжується пошук підходящих місць праці.

Роботодавці, які працюють у сфері медицини Тернопільщини, мають 54 вакансії. Їм потрібні медсестри (медбрати) та лікарі: загальної практики, офтальмологи, стоматологи, ортопеди-травматологи, лаборанти, анестезіологи, педіатри, акушер-гінеколог, інфекціоніст, невропатолог, педіатр, ЛОР, хірург, УЗДист, кардіолог, реабілітолог, епідеміолог, з радіаційної гігієни, психіатр.

Шановні роботодавці! Якщо Вам потрібні працівники, вакансії можна подати через чат-бот @DCZWorkNowBbot .

Шановні шукачі роботи! Заповнити анкету-резюме можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_-yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини.

Довідки можна отримати за телефоном "гарячої лінії" Тернопільського обласного центру зайнятості – 0635765756, у місцевому центрі зайнятості або через Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) чи https://web.telegram.org/z/#5134509646