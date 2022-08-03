Бюджетне відшкодування: порядок та термін повернення

Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування та подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, отримують таке бюджетне відшкодування в разі узгодження контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, що проводиться протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації або уточнюючих розрахунків (в разі їх подання), а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання, а у випадках, визначених п. 200.11 ст. 200

Податкового кодексу України (далі – ПКУ), – за результатами документальної перевірки, що проводиться протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку – за днем її фактичного подання, у порядку, передбаченому п. п. 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ. Після дня набуття статусу узгодженої суми бюджетного відшкодування орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, перераховує таку суму з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку протягом п’яти операційних днів. Водночас у зв’язку з запровадженням воєнного стану на території України дію п. п. 200.10-200.12 ст. 200 ПКУ зупинено до 21 липня 2022 року. До звітних податкових періодів лютий-липень 2022 року п. п. 200.10-200.12 ст. 200 ПКУ застосовуються з урахуванням строків для проведення камеральних, документальних податкових перевірок, передбачених п. п. 69.2 підрозд. 10 розд. XX ПКУ. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.