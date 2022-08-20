Нова навчальна програма від ООН

Програма ООН із відновлення та розбудови миру, за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС), у вересні-листопаді 2022 проведе: 3 дводенних офлайн та 7 дводенних онлайн тренінгів в рамках "Навчальних занять із розвитку навичок електронної комерціі" . Реєстрація за посиланням - https://bit.ly/3zVekkb.

До участі у тренінгах запрошуються, в першу чергу, особи, які зареєстровані у Донецькій, Запорізькій, Луганській та Херсонській областях та/або мають довідку внутрішньо переміщеної особи. Навчання буде корисне діючим підприємцям та підприємницям, а також тим, хто планує відкрити та діджиталізувати власну справу, сформувати інтернет-представництво та активно вести онлайн-продажі. Участь у тренінгах – безкоштовна. Організатори забезпечують учасників та учасниць харчуванням і проживанням (за потреби). Витрати на проїзд будуть компенсовані в межах області.