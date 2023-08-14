Тернопільська громада стане учасником міжнародного проєкту

Цими днями відбулася робоча зустріч міського голови Сергія Надала з представниками проєкту «Польський сервіс відбудови України». До нашого міста завітали: директор Офісу WEI у Києві Юзеф Ланґ та координаторка контактного пункту Польського сервісу відбудови України в Луцьку Вікторія Гомонець.

Під час зустрічі обговорювалось питання співпраці, налагодження діалогу з регіональною владою, самоврядуванням та бізнес-партнерами проєкту. «Громада Тернополя стане учасником Польського сервісу відбудови України. Це проєкт, який має на меті сприяти співпраці польських та українських підприємців, залучати польських інвесторів, підтримувати економічну взаємодію між нашими державами, – зазначає міський голова Сергій Надал. – З польськими партнерами обговорили кроки подальшої співпраці з Тернополем. Дякуємо керівництву проєкту за підтримку України й нашої громади». Як зазначають представники проєкту, на практичному рівні проєкт має стати платформою, що з’єднає польський та український бізнес, дозволить підтримувати українські малі та середні підприємства шляхом налагодження їхньої співпраці з польським бізнесом та використання доступних інструментів для розвитку польсько-українського економічного співробітництва. Проєкт також спрямований на співпрацю з українськими органами місцевого самоврядування щодо сприяння у налагодженні контактів з польським бізнесом, зацікавленим в інвестуванні в Україну. До слова, «Польський сервіс відбудови України» – пілотний проєкт, який окрім Тернопільської області, охопить ще сім західних та центральних областей: Львівську, Волинську, Рівненську, Івано-Франківську, Житомирську, Хмельницьку та Вінницьку. Довідка. Центр стратегічних досліджень Варшавського інституту підприємництва (WEI) впроваджує проєкт «Польський сервіс відбудови України», метою якого є підтримка відбудови України на основі економічного розвитку через польсько-українську економічну співпрацю. Проєкт фінансується Канцелярією Прем’єр-міністра Республіки Польща.