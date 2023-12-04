У Тернополі презентують календар з пейзажами міста

5 грудня о 18:00 у Тернополі відбудеться презентація «Тернопільського календаря». До нього відбирали мистецькі твори з поміж 130 робіт від 25 авторів, надісланих на відкритий конкурс .

Ініціаторами створення календаря стала громадська організація «Інститут міської культури», а лімітований наклад побачить світ у місцевому видавництві «Сумна вівця». Тернополян запрошують на відкриття виставки з пейзажами Тернополя у кав’ярню «ХХ століття», що біля озера на вул. Мазепи, 2. Виставка триватиме два тижні. Не ній будуть представлені роботи у різних техніках – олійний живопис, акварель, графіка, колаж – від 13 авторів. «Організатори мали багатий, але непростий вибір. Врешті, ми раді, що до календаря увійшли твори як школярів, так і людей зрілого віку, як аматорів, так і професіоналів. Завдання полягало ще й у тому, аби підібрати тематично пейзажі по місяцях», - каже ініціаторка події Марія Юрчак. Відібрані автори отримають премії у тисячу гривень від ГО «ІМК», а всі охочі – придбати ексклюзивний календар з автографами авторів. Вхід на подію – вільний.