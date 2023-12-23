У Тернополі відбудеться прем'єрний показ "Мій карпатський дідусь"

Запрошуємо 28 грудня 2023 року у Кінотеатр "Залата". Тернопіль на прем'єрний показ головного українського фільму для всієї родини на цьогорічні свята - "МІЙ КАРПАТСЬКИЙ ДІДУСЬ" із українським дідом - Богданом Бенюком та його італійським онуком Сімоне - молодою італійською зіркою у головних ролях. Закордонний онук проти карпатського діда - і комедія і життя кожної української родини !

Мікеле живе життям звичайного підлітка в сонячній Італії. Одного дня все перевертається з ніг на голову, і він змушений вирушати у далеку подорож до маленького села в Карпатах, де, як виявилось, у нього є дідусь! Перше знайомство відразу йде не за планом - дід виявляється тим ще буркотливим стариганем, який не знає жодного слова ані англійською, ані італійською. Та й українська Бережниця - не Генуя. Тож онук планує якнайшвидше повернутись додому, але, схоже, він тут застряг… Стосунки діда й онука перетворюється на битву двох поколінь, але врешті-решт вони обидва дізнаються про велике значення сім'ї та компромісу. Виробництво стрічки: ІнсайтМедіа продюсерський центр, Україна/Італія/Молдова/Чехія, 2023. За підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України. Режисер фільму: Заза Буадзе («Червоний», «Позивний «Бандерас», «Мати Апостолів). У ролях: Богдан Бенюк («Таємний щоденник Симона Петлюри», «Східняк», «Іван Сила», «Максим Оса: золото Песиголовця»), Сімоне Коста. Жанр: комедія/сімейний/мелодрама. Хронометраж: 116 хв. Початок зустрічі о 17:30 год. Початок показу о 18:00 год. Квитки можна придбати у касі Кінотеатру "Злата". Тернопіль.