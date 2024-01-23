У Тернополі відбудеться майстер-клас старовинної вишивки

В рамках нового проєкту "Історія давнього стібка" запрошуємо на майстер-клас з ПЕРЛОВОГО ШВА за мотивами заліщицької чоловічої сорочки з села Садки Чортківського району із фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Коли? 25 січня о 14 годю. Де? Актова зала Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Ціна? Вхідний квиток у музей (60 грн). Що потрібно?

Тканину для крупної вишивки

Тупу голку з великим вушком

Пяльці для натягування тканини

Ножиці для різання ниток

Нитки для вишивки, такі як ірисові

Організатори? Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Громадська організація "Школа борщівської народної сорочки". Перловий шов - це техніка вишивки, яку виконують стібом настил, густо заповнюючи всю площу ромба. Нагадуємо! Кожного другого четверга о 14:00 годині в актовій залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею ми разом вивчатимемо традиційні українські техніки вишивки, використовуючи зразки фондової збірки музею. Наступна зустріч - 8 лютого 2024 р.