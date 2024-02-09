У Тернополі відкриють фотовиставку військовослужбовця Юрія Костишина

Ще одна виставка у креативному кластері Na пошті, яка не лише документує війну, але й невгасимий творчий потяг українців, що навіть поміж щоденних обстрілів не втрачають здатності бачити красу.

Юрій Костишин на позивний “Кіт Характерник” - саме такий. Випускник географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету їм. В. Гнатюка воює ще з 2015 року. З початком великої війни пішов добровольцем до Збройних Сил України. Стояв на захисті Київщини, потім Донеччини а нині воює у складі тернопільської 44-ої окремої артилерійської бригади на Запоріжжі. Юрко із побратимами стояв на захисті Києва, згодом тривалий час перебував на Донеччині, зокрема у районі БахмУта. Відволіктися від суворої реальності допомагало захоплення мобільною фотографією. Окрім фотографії, Юрій захоплююється мистецтвом та літературою, тому став співавтором двох книг. Також захисник озвучив аудіозбірку “Незламні”, а його фотороботи використали в арт-буці “#4.5.0”. Думки, які військовослужбовець виливає у текст, можна почитати і у його соцмережах. На запитання, чи хотів би Юрій розвинути свою діяльність письменника, сором’язливо відповідає так, але додає “після перемоги, коли буде більше часу на творчість”. У стінах Альма-матері нещодавно також відкрили фотовиставку Юрія Костишина, але для нашого простору чоловік дібрав інші світлини зі свого архіву. Назву обрав «Поліфонія світла». Доволі іронічно, адже більшість знімків - чорно-білі. Що, втім, не заважає побачити у них все різнобарв‘я військових буднів. Відкриття відбудеться 15 лютого о 19:00, вхід вільний. Виставка триватиме до 5 березня.