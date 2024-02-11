У Тернополі представили 15 живописних полотен

У секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді діє персональна виставка молодої художниці Тетяни Васенди. В експозиції “Сезони / Пори року”, яку авторка представила на огляд тернополян, 15 живописних полотен.

Пейзаж кожної пори року на картинах Тетяни має свою палітру кольорів і відтінків. Радість оновлення дарує весняна картина “Яблуневий цвіт”. Мальовниче літо, повне тепла і сонця- в соняхах й ромашках її “Літньої експресії”. Теплою кольоровою гамою зачаровує осінній краєвид “Річки в Карпатах”. Дерева, прикрашені інеєм, виблискують сріблясто-сліпучими тонами в зимових пейзажах Тетяни Васенди. Намальований художницею дощ, сонце, ніжні вербові котики, граційні тюльпани, кульбаби, опалі яблука і пшеничні поля випромінюють якусь особливу, позитивну енергетику. Адже саме з таким посилом авторка малює свої роботи. У руках Тетяни Васенди навіть гільзи та тубуси від снарядів стають артоб’єктами. Розмальовану нею використану військову атрибутику волонтери продають на благодійних аукціонах, а кошти передають на потреби ЗСУ. Помилуватися чарівним різнобарв’ям природи “Сезонів” Тетяни Васенди можна до 29 лютого. Галерея працює щодня з 10 до 17.00 (вихідний- субота). Вхід вільний.