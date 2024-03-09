У Вишнівецькому палаці вшанували Великого Кобзаря

diystvoУ Вишнівецькому палацово-парковому комплексі відбулося культурно-мистецьке дійство «Бринять Кобзареві струни», присвячене 210-й річниці з дня народження Великого Кобзаря. В імпрезі взяли участь військовослужбовці, ветерани Збройних Сил України. У рамках дійства відбулося відкриття виставок, а саме: робіт обдарованих майстрів студії іконопису Володимира Шерстія «Відзеркалення душі в іконі», а також виставки з фондів заповідника «Нехай душі козацькії в Україні витають»

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