У Вишнівецькому палаці вшанували Великого Кобзаря

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Суспільство
11-03-2024
Тернопільська міська рада оголосила тендер для закупівлі розвідувальної техніки військовим на суму понад...
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Суспільство
11-03-2024
Прокуратура вимагає належним чином зареєструвати адмінбудівлі вартістю майже 40 млн грн. Прокурори...
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Суспільство
11-03-2024
Цими днями 137 дітей українських військовослужбовців поїхали на оздоровчий відпочинок у Карпати. З них 47 – це...
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Суспільство
11-03-2024
Часто громадяни стають жертвами шахрайських пасток під час продажу чи купівлі товару на платформі...
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Суспільство
11-03-2024
Поліцейські встановили, що зловмисник, перебуваючи у приміщенні торгового закладу, таємно виносив товар....
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Суспільство
11-03-2024
В Тернопільську комунальну лікарню №2 з діагнозом «Отруєння продуктами горіння, важкий перебіг...
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Новини читачів
11-03-2024
Ми допоможемо створити власне гармонійне місто мрій і навчимо втілювати мрії, реальними діями змінювати...
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Суспільство
11-03-2024
З тілесними ушкодженнями до лікарні звернулася жителька обласного центру. Вона повідомила, що отримала...
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Суспільство
11-03-2024
Побачивши інформацію про отримання "допомоги від ООН", житель Підгаєцької громади перейшов за...
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Суспільство
11-03-2024
Терцентр запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля. Взяти участь...
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Суспільство
10-03-2024
Про злочин правоохоронцям повідомив неповнолітній житель Хмельницької області. Він розповів, що у...
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Суспільство
10-03-2024
47-річний мешканець Тернопільського району втратив більше ніж 49 тисяч гривень, а у 72-річного жительки...
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