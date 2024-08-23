У парку Сопільче відзначили День Державного прапора України

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. З цієї нагоди на центральній алеї у тернопільському парку Сопільче відбулася офіційна церемонія підняття синьо-жовтого стяга.

Розпочалися урочистості хвилиною мовчання за загиблими Героями та усіма українцями, які стали жертвами війни, розгорнутої росією на території України. За участі духовенства відбувся спільний молебень за мир у нашій країні, а також освячення та підняття найбільшого стяга на Тернопільщині.

Під час урочистостей було відзначено за відвагу та сумлінне виконання службових обов’язків семеро працівників поліції Тернопільщини.

З нагоди свята також відбулося спецпогашення поштових марок «Все буде Україна». Поштова марка виготовлена у формі мапи України, символізуючи собою національну єдність та цілісність України. Тираж марки складає 800 тисяч примірників.