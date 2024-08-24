День Незалежності в Тернополі: відбулось вручення почесних нагород

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З нагоди Дня Незалежності України виконувач обов’язків начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський відзначив державними нагородами тих, хто щодня робить неоціненний внесок в наближення перемоги: військових, рятувальників, лікарів, волонтерів, працівників силових структур та правоохоронних органів.

Серед нагороджених сьогодні — учениця 5 класу Злата Панькуш, яка від початку повномасштабного вторгнення волонтерить. Юна тернополянка змогла вже зібрати понад 240 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

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“Ми обовʼязково переможемо, ми захистимо свою державу, ми будемо і надалі жити у вільній та незалежній Україні. І все це — не подарунок, а заслуга. Заслуга саме тих людей, які борються з ворогом, які допомагають, які доводять своїми справами та рішучістю, що Україна — незламна”, — сказав Володимир Важинський.

Слава Україні! Героям Слава!

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