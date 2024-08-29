У Тернополі вшанували пам'ять усіх полеглих захисників України

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Тернопільщина вшановує пам'ять Героїв та Героїнь, котрі загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Сьогодні, 29 серпня, з нагоди Дня пам'яті захисників України, на території меморіалу Алеї Героїв Микулинецького кладовища відбулась всеукраїнська акція пам’яті «Сонях».

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Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода разом з керівниками обласної та міської рад, представниками силових структур та усіма присутніми громадянами спільно вшанували пам’ять полеглих бійців хвилиною мовчання та поклали квіти до могил захисників, які віддали життя за свободу своєї країни.

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Символом цього дня є сонях, адже рівно 10 років тому сталася одна з найкривавіших трагедій російсько-української війни – сотні українських військових були розстріляні у сумнозвісному «Іловайському котлі». Саме у цей час поспіли соняшники, серед яких лежали тіла українських захисників…
Наші Герої живі доти, поки живе пам’ять про них і їхні подвиги.

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