Зелене серце Тернополя: як посадити дерево і допомогти захисникам

Ви коли-небудь мріяли про власне дерево в улюбленому куточку нашого міста? А що, якби ця мрія могла ще й допомогти нашим хоробрим солдатам? Зараз у нас є чудова нагода зробити і те, і інше!

Що відбувається?

У Тернополі проходить особлива акція під назвою "Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево". Це не просто висадка дерев – це наша спільна справа для міста і країни.

Як це працює?

Все просто: ви обираєте місце в Тернополі, де хочете посадити дерево, сплачуєте за саджанець, а потім разом з працівниками міста висаджуєте його. Біля дерева ставлять табличку з вашим іменем. Гроші, які ви платите за дерево, йдуть на закупівлю дронів для наших військових.

Де можна посадити дерево?

Є різні місця на вибір:

- Вулиця Слівенська або бульвар Данила Галицького – тут можна посадити катальпу, вербу або дуб за 10 тисяч гривень.

- Вулиця Руська або біля Тернопільського ставу – тут ростимуть катальпи за 15 тисяч гривень.

- Вулиця Сагайдачного, Чорновола або бульвар Шевченка – тут можна посадити тюльпанове дерево, сливу або липу за 20 тисяч гривень.

Чому це важливо?

- Ви допомагаєте нашим захисникам. Кожне посаджене дерево – це внесок у перемогу.

- Ви робите наше місто красивішим. Уявіть, як приємно буде показати своє дерево дітям чи онукам!

- Ви дбаєте про екологію. Більше дерев – чистіше повітря для всіх нас.

Як долучитися?

Багато людей вже відгукнулися на цю акцію, тому ми вирішили продовжити акцію до 22 вересня 2024 року.

Щоб взяти участь:

1. Подзвоніть за номером (0352) 25-49-34.

2. Скажіть, де б ви хотіли посадити дерево і яке саме.

3. Вам розкажуть, як сплатити за саджанець.

4. Потім вам повідомлять день, коли можна буде прийти і посадити своє дерево.

Уявіть, як через кілька років ви йдете по місту і бачите гарне, велике дерево. А поруч – табличка з вашим іменем. І ви знаєте, що це дерево не тільки милує око, але й допомогло нашим захисникам.

Не пропустіть цю можливість! Зателефонуйте сьогодні та станьте частиною зеленої історії Тернополя. Разом робимо наше місто зеленішим а Україну – сильнішою!