Ще 13 захисників отримали посмертно звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Відтепер міським та селищним радам Тернопільщини не потрібно узгоджувати скликання сесій з Радою оборони області Відтепер міським та селищним радам Тернопільщини не потрібно узгоджувати скликання сесій з Радою оборони області.

У Тернопільській ОДА офіційно представили нового начальника В'ячеслава Негоду В’ячеслав Негода приступив до виконання обов’язків голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Уряд не збільшить зарплати вчителям, зате в 1,5 та 2 рази підняв ставки податківцям та помічникам нардепів Українським учителям не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Все через складну ситуацію в державному бюджеті. Переглянути розмір виплат планують лише після закінчення війни. Про це заявив...

Дронів не буде: Урядовці і нардепи розікрали сотні мільярдів які забрали з місцевих бюджетів Уряд не має коштів, щоб виготовляти 2 мільйони дронів на рік. Урядовці розраховують лише на фінансову допомогу з боку Заходу. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він не...