Ще 13 захисників отримали посмертно звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

pochesniy gromadyanin 13 09 2024

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоєно посмертно ще 13 військовослужбовцям.

Відповідне рішення прийняли депутати на черговому засіданні 42-ї сесії міської ради.
Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету.
Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:
ГНАТИШИН Олександр Михайлович, молодший сержант;
ДЕМИДАСЬ Володимир Ігорович, матрос;
ДОВГАЛЮК Роман Анатолійович, сержант;
ДУМАНСЬКИЙ Володимир Анатолійович;
ІГНАТЕНКО Андрій Володимирович, головний старшина;
КОЗАК Василь Євгенович, солдат;
КОЛІСНИК Ігор Петрович, солдат;
НОВАКОВСЬКИЙ Руслан Володимирович, молодший сержант;
ПЕЧЕНЮК Андрій Михайлович, старший солдат;
ПОГОРІЛИЙ Микола Ігорович, старший солдат;
СЕМЕРКА Володимир Ярославович, солдат;
ХАЛВАШІ Георгій Романович, молодший сержант;
ХОМЯК Олександр Михайлович, солдат.
Нехай пам’ять про захисників слугує нагадуванням про те, якою ціною здобувається мир і свобода.

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