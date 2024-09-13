Ще 13 захисників отримали посмертно звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» присвоєно посмертно ще 13 військовослужбовцям.
Відповідне рішення прийняли депутати на черговому засіданні 42-ї сесії міської ради.
Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету.
Список осіб, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно:
ГНАТИШИН Олександр Михайлович, молодший сержант;
ДЕМИДАСЬ Володимир Ігорович, матрос;
ДОВГАЛЮК Роман Анатолійович, сержант;
ДУМАНСЬКИЙ Володимир Анатолійович;
ІГНАТЕНКО Андрій Володимирович, головний старшина;
КОЗАК Василь Євгенович, солдат;
КОЛІСНИК Ігор Петрович, солдат;
НОВАКОВСЬКИЙ Руслан Володимирович, молодший сержант;
ПЕЧЕНЮК Андрій Михайлович, старший солдат;
ПОГОРІЛИЙ Микола Ігорович, старший солдат;
СЕМЕРКА Володимир Ярославович, солдат;
ХАЛВАШІ Георгій Романович, молодший сержант;
ХОМЯК Олександр Михайлович, солдат.
Нехай пам’ять про захисників слугує нагадуванням про те, якою ціною здобувається мир і свобода.