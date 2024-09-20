У Тернополі відкриють фотовиставку «(Не)помітні історії», присвячену історіям дев'яти внутрішньо переміщених українців

23 вересня у Тернополі відбудеться відкриття виставки«(Не)помітні історії» з розповідями внутрішньо переміщених українців, які постраждали від насильства в наслідок війни.

Фотопроєкт розповідає історії 9 людей, які пережили полон, депортацію, зазнали сексуального насильства, зумовленого війною, чи були змушені залишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях. На світлинах зображені найцінніші речі, які герої проєкту забрали з собою під час евакуації: ключі від квартири в Бердянську, книга з маріупольської бібліотеки, синьо-жовта стрічка, з якою герой пройшов полон у Херсоні та інші.

За даними міжнародних організацій, понад 5 мільйонів людей в Україні стали внутрішньо переміщеними особами та змушені починати життя в нових містах з нуля.

Серед закарбованих у фотопроєкті речей — прикраси, які окупанти намагалися зірвати з дівчат на блокпосту, єдина сумка, яку жінці вдалося взяти з дому перед депортацією, записка від подруги, яка залишилася на окупованих територіях, та інші.

«Покидати дім і рідне місто було дуже боляче ― все там було мені дороге, але й залишатися під окупацією я теж не могла. Зараз я знаю, що в будинок зайшли росіяни й усе з нього винесли. Але ключі я дуже бережу ― це мій звʼязок з рідним домом, і я хочу відімкнути ними свої двері, — каже героїня виставки Оксана (імена всіх героїв змінені з метою безпеки). — Коли я тільки переступила поріг Центру допомоги врятованим, я вже розуміла, що тут моє: мені тут приємно та затишно, як удома. Я мрію відкрити такий центр у рідному Бердянську, він буде дуже потрібен там після деокупації».

Відкриття виставки відбудеться в центральному холі ТРЦ Подоляни 23 вересня, початок о 12:00 год.

Адреса: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 26.

Графік роботи: виставка діятиме до 27 вересня з 08:00 год по 22:00 год.

Усі герої фотопроєкту отримали підтримку у Центрах допомоги врятованим.

Адреси та графіки роботи ЦДВ можна дізнатися на сайті https://www.help-platform.in.ua/