Орденами "За мужність" у Тернополі посмертно нагородили 11 захисників

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У Тернополі орденами “За мужність” ІІІ ступеня та орденом ”Полеглого воїна” нагородили посмертно 11 військовослужбовців.

Вручив державні відзнаки родинам загиблих захисників начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода. “Сьогодні ми вшановуємо тих, чий героїзм і відвага стали символами нашої боротьби. В очах рідних захисників ми бачимо не лише смуток, а й гордість за кожного з них. Герої взяли до рук зброю, щоб ми жили під мирним небом, у вільній країні. Тож їх подвиг буде назавжди збережений у наших серцях”,— сказав В’ячеслав Негода. Кожен із них, віддавши своє життя за Україну, залишив незгасимий слід у нашій пам'яті. Вічна пам'ять та шана Героям!

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