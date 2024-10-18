У Тернополі вручили державні нагороди сім’ям загиблих правоохоронців

У Тернополі сім’ям загиблих правоохоронців Департаменту поліції особливого призначення “Об’єднана штурмова бригада “Лють”вручили державні нагороди.

Ордени “За мужність” ІІІ ступеня посмертно вручив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

“Я маю честь подякувати вам за рідних, які ціною власного життя захищали кожного з нас. Це велика втрата, яку не можуть компенсувати жодні нагороди та слова. Але їх вчинок повинен бути належно оціненим державою та кожним українцем”, - зазначив В’ячеслав Негода.

Ми повинні бути гідними їхньої пам'яті та героїзму. Низький уклін та вічна пам’ять нашим захисникам!