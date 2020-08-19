Сьогодні християни відзначають Яблучний Спас: традиції і прикмети свята

Сьогодні, 19 серпня, православні та греко-католики святкують Преображення Господнє. Це одне з 12-ти найбільших християнських свят. У народі це свято ще називають Яблучним Спасом.

Свято припадає на період збору врожаю, тому ідучи до церкви до кошика можна покласти зібрані на городі овочі, фрукти та обов'язково яблука.

Після богослужіння українські родини пригощалися освяченими яблуками. Розрізали фрукт на скибки, мочали в мед і їли. Вважали, що така трапеза дасть здоров'я на увесь майбутній рік. Цього дня господині печуть пироги та готують вареники з яблуками. Також варять узвар і компот, починають заготовляти яблучне варення, джеми, сушать плоди.

Яблуками та плодами слід пригощати дітей, бідних і хворих людей. Чим більше яблук вийде роздати – тим добрішим і щедрим буде Яблучний Спас. Це свято повинне нагадати про важливість духовного преображення.

Цього дня Христос явився трьом своїм учням у світлі божественної слави, демонструючи єдність Святої Трійці. На їхніх очах він «переобразився»: його вбрання стало білим, а обличчя засяяло, мов сонце.

Прикмети і приказки до Яблучного Спасу

Прийшов Спас — бери рукавиці про запас.

Спас — усьому час.

Перший Спас час припас, Петро і Павел — два добавив, Ілля-пророк — три поволок.

Як прийде Спас, то комарам урветься бас, а як прийде Пречиста (28 серпня) — забере їх нечиста.

Спасівка — ластівка, а Петрівка — голодівка.

До Спасівки бджола робить на пана, а після Спасівки на себе.

Кусючий, як муха у Спасівку.

Святий Спас приготував усього про запас: і дощ, і вітер, і холод, і тепло.