Як у Тернополі відзначатимуть День Прапора України

23 серпня з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України в центральній частині Тернополя пройдуть урочистості. У зв'язку з карантином тернополян і гостей міста просять приходити у захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції.

Святкування розпочнеться о 9:00 год на Театральному майдані з церемонії урочистого підняття національного прапора, після чого відбудеться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків: Незалежності України, Небесній Сотні, Ярославу Стецьку, В’ячеславу Чорноволу, Тарасові Шевченку та Степанові Бандері.

О 13:00 в Українському домі відзначатимемо 30-річчя першого демократичного скликання Тернопільської міської ради «На вістрі боротьби за Незалежну Україну». Впродовж дня у «Перемозі» також діятиме виставка «Воїни. Історія українського війська».

Отримати інформацію про інші заходи у Тернополі з нагоди Дня Державного Прапора, Дня Незалежності України, Дня пам’яті захисників України та Дня міста можна перейшовши за посиланням.