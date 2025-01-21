Незабутні враження, що залишаться з вами на рік: вистава «Намасте» у Тернополі!

На прохання глядачів, 29 січня о 18:30 у креативному кластері «На пошті» (вул. Коперника, 4) відбудеться повторний показ вистави «Намасте» від режисера Олега Тучапського.

Ця зворушлива постановка, створена за п’єсою тернополянки Людмили Юрчак, розповідає історії пастухів в Азії, українських школярів, воїнів і емігрантів, які об’єднуються перед лицем технічних збоїв та віри в дива. Наповнена символізмом, поезією та глибокими діалогами, вистава дарує новий погляд на звичні речі та демонструє силу людяності, яку неможливо знищити.

Кількість місць обмежена — лише 60 квитків. Замовляйте зараз і приєднуйтеся до події, що проходить у межах проекту «Тернопільський тимчасовий театр 4.0» за підтримки грантової програми Ukraine Relief Fund.

Коли: 29 січня, 18:30

Де: Креативний кластер «На пошті» (вул. Коперника, 4)

Організатор: ГО «Інститут міської культури».