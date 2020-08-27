28 серпня Тернопіль відзначатиме День міста

28 серпня тернополяни відзначатимуть 480-ту річницю з дня заснування Файного міста та храмовий празник Успіння Пресвятої Богородиці. З цієї нагоди у Тернополі пройде ряд урочистостей та святкових заходів:
09:00 год. – відкриття Комплексного трансфер-містечка. Відкриття X ювілейного художньо-мистецького пленеру «Крізь роки, крізь століття, Тернополе, живи !» (вул. Качали, 1);
10:00 год. - урочиста Літургія у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Князя Острозького, 55);
12:00 год. - відкриття макету Тернопільської Ратуші в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль» (вул. В. Чорновола);
12:00 год. - відкритий чемпіонат міста з вітрильного спорту (акваторія Тернопільського ставу);
13:00 год. - арт – виставка Ірини Кошелінської «Мій давній вишитий Тернопіль». Встановлення рекорду «Найбільше вишитих картин про Тернопіль» (Український Дім);
14:00 год. - виступ Муніципального Галицького камерного оркестру (вул. Гетьмана Петра Сагайдачного);
14:30 год. - спецпогашення марок: «Молодіжна столиця України. Тернопіль» та «Тернополю – 480» (Арт Галерея);
15:00 год. - мистецька імпреза «Крізь терни до зірок», поповнення Алеї зірок новими іменами: Євгена та Тамари Удіних, Ореста Савки, Олександра Смика, Сергія Притул та медичній спільноті (вул. Гетьмана П. Сагайдачного);
15:00 год. - показові виступи з веслування на байдарках і каное та драгонботів (акваторія Тернопільського ставу);
16:00 год. - показ документального фільму «Хроніки Тернополя» (Український Дім);
16:00 – 21:30 год. - міні-фестиваль «Тернопіль-480», спортивні ігри для дітей, танцювальні показові виступи та майстер-класи (бульв. Д. Вишневецького);
17:00 год. - театралізоване міні-дійство «Тернопіль крізь віки» (Театральний майдан);
17:30 – 18:00 год. – Фестиваль повітряних куль (Театральний майдан);
18:00 год. - виступ Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» (Тетральний майдан);
18:00 год. - відкритий турнір з греко-римської боротьби на кубок міського голови (алея Яна Тарновського поблизу Тернопільського замку);
18:45 год. - тематична вечірня оглядова екскурсія «Власники Тарнополя» (старт на вул. М. Грушевського, 2);
19:30 год. - вшанування та нагородження кращих тернополян (парк ім. Т. Шевченка);
20:30 год. – виступи гуртів «Фа-Мажор» та «Wincent» (парк ім. Т. Шевченка);
22:00 год. – лазерне шоу (парк ім. Т. Шевченка).