Фестиваль «Гамселить» повернувся до Тернополя після п’ятирічної перерви

З 25 по 27 квітня у Тернополі проходив дев’ятий фестиваль експериментальної електронної музики та медіа-арту «Гамселить».

Подія повернулася після тривалої перерви в п’ять років і цього року презентувала як українських митців, так і закордонні проєкти.

Організаторами фестивалю виступили Pincet Label спільно з Інститутом міської культури Тернополя за підтримки Британської Ради, Польського інституту та Тернопільської міської ради. Основними локаціями стали Український Дім та креативно-гастрономічний кластер «Na Пошті».

Окрім триденної музичної програми, відвідувачі мали можливість побувати на тематичних лекціях, переглянути відеоперформанси, трансляції у форматі відео та радіо, а також взяти участь в унікальному майстер-класі зі створення просторового звуку.

Програму доповнила виставка українського медіаарту, яку курував Олександр Долгий. Участь у відкритті виставки взяв міський голова Тернополя Сергій Надал.

«У ці дні Тернопіль звучить зовсім по-іншому. Під час війни культурний фронт є дуже важливим, і багато в чому від нього залежить перемога і на міжнародному, і на дипломатичному фронтах, - зазначив Сергій Надал. - Цей фестиваль – це не бажання втекти від реальності. Це - погляд на реальність з іншого боку, тому що під час війни мистецтво і творчість – це не просто розвага чи відпочинок, це все ж таки підтримка наших військових і людей, які живуть під час війни. Тому дякую усім організаторам за їхню наполегливість і за їхнє бажання цей фестиваль».

Виставку українського медіаарту можна буде відвідати в Українському Домі до 30 квітня.

Довідково: «Гамселить» — один із найбільших альтернативних фестивалів в Україні, що з 2012 року регулярно відбувався у Тернополі. У 2015 році він отримав статус міжнародного. Проте у 2020 році команда була змушена призупинити проєкт — спершу через пандемію COVID-19, а згодом через повномасштабну війну.