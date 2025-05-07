У Тернополі – прем’єра музично-хореографічного дійства «Карнавал тварин» Каміля Сен-Санса

11 та 15 травня у залі Тернопільської обласної філармонії глядачі вперше зможуть побачити унікальне музично-хореографічне дійство «Карнавал тварин» – у неповторній інтерпретації з оркестром, балетом і художнім словом.

Музичний цикл французького композитора Каміля Сен-Санса, створений у 1886 році, оживе на сцені завдяки Академічному симфонічному оркестру, ансамблю танцю «Надзбручанка», художньому читанню та авторському режисерському баченню.

У кожному з 14 номерів «Карнавалу тварин» композитор відтворює яскраві образи мешканців дикої природи — граційних лебедів, величних слонів, жартівливих птахів — усе це поєднано в яскраве сценічне дійство, сповнене музики, руху та глибоких емоцій.

У постановці беруть участь:

Академічний симфонічний оркестр філармонії

Піаністи — Олег Кирилюк та Роман Стець

Академічний ансамбль танцю «Надзбручанка» (головний балетмейстер — Володимир Турчин)

Художнє слово — Андрій Оленин

Режисерка — Світлана Стельмах

Диригент і автор тексту — Андрій Аркуша



Цей концерт має особливе емоційне забарвлення — він присвячений мамі диригента Олександрі Аркуші та його бабусі Марті Чопик.

Квитки доступні у касі філармонії та на Karabas.com

Телефони для довідок:

(0352) 25-07-48

097-942-02-88