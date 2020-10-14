Відбулася ІІІ церемонія нагородження «Доброволець Тернопільщини»

У Тернопільському драмтеатрі відбулася церемонія нагородження «Доброволець Тернопільщини». Захід проходить третій рік поспіль, тут відзначають бійців-добровольців, які брали участь в російсько-українській війні. Цьогоріч восьмеро добровольців нагородили орденом «Лицарський хрест добровольця». П’ятеро захисників отримали нагрудні знаки «Учасника бойових дій». Нагороди вручили волонтерам і військовому капелану.

Заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Устенко виступив зі словами: «Для мене велика честь вітати сьогодні наших добровольців, справжніх Героїв України. Перед нами ті, хто першими стали на наш захист, хто не побоявся стати у нерівний бій з ворогом, хто поставив інтереси країни вищі за власні. Завдяки вашим героїчним вчинкам наші діти можуть жити мирним життям і не боятися пострілів. Сьогодні серед нагороджених є і ті, кому вручають нагороду посмертно. Вони завжди будуть для нас взірцем патріотизму та любові до своєї країни. Своєю самовідданою службою вони довели, що неможливо перемогти тих, хто готовий віддати життя за Батьківщину».