Тернопіль по-особливому готується до різдвяно-новорічних свят

У місті завершують встановлення святкової 3-D ілюмінації, але задля уникнення скупченні людей не буде святкової ярмарки.

Свято буде. На Театральному майдані завершуються роботи з облаштування головної ялинки Тернополя. Тривають технічні роботи з влаштування святкової ілюмінації. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

Працівники КП “Тернопільміськсвітло” замінюють лампочки у гірляндах. Цього року жителі міста та гості побачать оновлену 3D — ілюмінацію. Також буде працювати каток. Нещодавно також завершили роботи на центральних фонтанах міста. Освячення Новорічної ялинки та Різдвяної шопки відбудеться на театральному майдані о 16:30 18 грудня, напередодні свята Миколая.

Гроші на ліки. Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що цього року святкові дні припадають на час загострення пандемії, а тому міська рада ухвалила рішення організувати свята так, щоб не було значних скупчень людей. Це дозволить також зекономити бюджетні кошти, які спрямують на підтримку медичної галузі.

Врізка: Сергій Надал: «Зекономлені на новорічних святкуваннях кошти спрямують на боротьбу з Covid-19»

“Ми провели опитування серед тернополян у соцмережах. Більшість погоджується з тим, що у теперішній ситуації першочергово треба дбати про здоров’я і безпеку людей. Тому святкові заходи будуть обмежені, щоб уникнути скупчення людей. Зекономлені кошти підуть на підтримку медицини. Разом з тим свято буде. Буде святкова ілюмінація, яка додасть позитивного настрою і можливість принести свято у кожну домівку навіть у такій складній ситуації”, - сказав міський голова.

У Європі також святкують скромніше. Тернопіль не одинокий. Такі складні рішення приймали адміністрації багатьох європейських міст. Цього року скромніше святкуватимуть Новий рік та Різдво не лише у Тернополі, але й загалом у Європі. Зокрема від традиційних новорічних ярмарок відмовилися у Празі,Страсбурзі, Ліоні, Бордо, Варшаві та багатьох інших містах. Зокрема у німецькому Нюрнберзі, різдвяний базар не відкриється уперше за 75 років. У польських містах зекономлені кошти також спрямовують на підтримку медичної системи.

Мотивація всюди однакова — захистити людей від поширення коронавірусу. Більшість європейців з розумінням ставляться до обмежень і підтримують рішення місцевого самоврядування.