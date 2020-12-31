Програма заходів на Новий рік та Різдво у Тернополі

У Тернополі опублікували програму заходів та розваг на новорічно-різдвяні свята.

Розпочнуться святкування 31 грудня з Новорічної програми «Відеоконфеті 2020-2021» біля головної ялинки міста. Початок о 22:00 год.

Шанувальників зимових розваг запрошують у Новорічну ніч на льодову ковзанку під відкритим небом, що розміщена на Театральному майдані.

Особливу святкову атмосферу жителі і гості міста відчують також, прогулюючись центральною частиною Тернополя, адже напередодні Нового року вулиці та водограї тут засяяли святковою ілюмінацією, а поблизу пам’ятника Соломії Крушельницької влаштовано святкову конструкцію «2021» з ЛЕД-освітленням.

Також запрошують тернополян до участі у міських конкурсах «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста», нагородження переможців яких відбудеться 15 січня на Театральному майдані.

Святкові заходи традиційно пройдуть і у бібліотеках Тернопільської громади, проте, через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, більшість з них - в онлайн-форматі.

Серед запланованого: