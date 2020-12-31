Програма заходів на Новий рік та Різдво у Тернополі

У Тернополі опублікували програму заходів та розваг на новорічно-різдвяні свята.
Розпочнуться святкування 31 грудня з Новорічної програми «Відеоконфеті 2020-2021» біля головної ялинки міста. Початок о 22:00 год.
Шанувальників зимових розваг запрошують у Новорічну ніч на льодову ковзанку під відкритим небом, що розміщена на Театральному майдані.
Особливу святкову атмосферу жителі і гості міста відчують також, прогулюючись центральною частиною Тернополя, адже напередодні Нового року вулиці та водограї тут засяяли святковою ілюмінацією, а поблизу пам’ятника Соломії Крушельницької влаштовано святкову конструкцію «2021» з ЛЕД-освітленням.
Також запрошують тернополян до участі у міських конкурсах «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста», нагородження переможців яких відбудеться 15 січня на Театральному майдані.
Святкові заходи традиційно пройдуть і у бібліотеках Тернопільської громади, проте, через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, більшість з них - в онлайн-форматі.
Серед запланованого:
|
Мультимедійна презентація «Свята приходять у дім»
|
04.01.2021
10.00 год.
|
Центральна міська бібліотека
|
Святкова онлайн - виставка - подорож «У Новий Рік - з новими книжками»
|
04.01.2021
12.00 год.
|
Бібліотека № 2 для дорослих
|
Етнорозвідка
«Добрий дух – дідух»
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05.01.2021
15.00 год.
|
Бібліотека № 4 для дітей
|
Онлайн майстер-клас «Час Різдвяних див»
|
05.01.2021
12.00 год.
|
Бібліотека № 2 для дітей
|
Літературний фрірайд «Різдво по європейськи»
|
05.01.2021
13.00 год.
|
Бібліотека № 5 для дітей
|
Різдвяні онлайн - історії «Свята починаються! Мрії збуваються!»
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05.01.2021
14.00 год.
|
Бібліотека № 2 для дорослих
|
Літературна містерія: «Колядують зорі на Різдво Христове»
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05.01.2021
14.00 год.
|
Бібліотека № 7 для дорослих
|
Народознавча година «Разом ся згуртуймо та заколядуймо»
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06.01.2021
13.00 год.
|
Бібліотека № 4 для дорослих
|
Година духовності «Ісус народився- світ звеселився»
|
06.01.2021
13.00 год.
|
Бібліотека-філія с. Вертелка
|
Презентація різдвяної інсталяції «Фантазія різдвяних малюнків-візерунків».
|
06.01.2021
12.00 год.
|
Бібліотека № 5 для дорослих
|
Різдвяні концертні виступи місцевих колективів (МДО «Оркестра Волі», військовий духовий оркестр)
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09-10.01.2021
13.00 год.
|
Театральний майдан
|
Різдвяний конкурс колядок, щедрівок «Різдво у рідному селі»
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09.01.2021
15.00 год.
|
Бібліотека-філія с.Курівці
|
Народознавчий калейдоскоп «Від Різдва до Меланки звучать щедрівки та колядки»
|
11.01.2021
12.00 год.
|
Бібліотека № 8 для дорослих
|
Година рукоділля «Зима малює візерунки» - виготовлення різдвяних листівок.
|
12.01.2021
14.00 год.
|
Бібліотека № 5 для дорослих
|
Народознавча онлайн - година "Ярмарок різдвяних звичаїв"
|
12.01.2021
13.30 год.
|
Бібліотека № 2 для дорослих
|
Огляд-мандрівка "Світло Різдвяної зірки"
|
12.01.2021
14.00 год.
|
Бібліотека № 3 для дітей
|
Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».
|
15.01.2021
14.00 год.
|
Український Дім
|
«Свято Водохреща». Освячення води.
|
19.01.2021
12.00 год.
|
Парк ім. Тараса Шевченка