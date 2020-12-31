Програма заходів на Новий рік та Різдво у Тернополі

3434434 4433434343 443У Тернополі опублікували програму заходів та розваг на новорічно-різдвяні свята.

Розпочнуться святкування 31 грудня з Новорічної програми «Відеоконфеті 2020-2021» біля головної ялинки міста. Початок о 22:00 год.

Шанувальників зимових розваг запрошують у Новорічну ніч на льодову ковзанку під відкритим небом, що розміщена на Театральному майдані.

Особливу святкову атмосферу жителі і гості міста відчують також, прогулюючись центральною частиною Тернополя, адже напередодні Нового року вулиці та водограї тут засяяли святковою ілюмінацією, а поблизу пам’ятника Соломії Крушельницької влаштовано святкову конструкцію «2021» з ЛЕД-освітленням.

Також запрошують тернополян до участі у міських конкурсах «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста», нагородження переможців яких відбудеться 15 січня на Театральному майдані.

Святкові заходи традиційно пройдуть і у бібліотеках Тернопільської громади, проте, через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, більшість з них - в онлайн-форматі.

Серед запланованого:

Мультимедійна презентація «Свята приходять у дім»

04.01.2021

10.00 год.

Центральна міська бібліотека

Святкова онлайн - виставка - подорож «У Новий Рік - з новими книжками»

04.01.2021

12.00 год.

Бібліотека № 2 для дорослих

Етнорозвідка

«Добрий дух – дідух»

05.01.2021

15.00 год.

Бібліотека № 4 для дітей

Онлайн майстер-клас «Час Різдвяних див»

05.01.2021

12.00 год.

Бібліотека № 2 для дітей

Літературний фрірайд «Різдво по європейськи»

05.01.2021

13.00 год.

Бібліотека № 5 для дітей

Різдвяні онлайн - історії «Свята починаються! Мрії збуваються!»  

05.01.2021

14.00 год.

Бібліотека № 2 для дорослих

Літературна містерія: «Колядують зорі на Різдво Христове»

05.01.2021

14.00 год.

Бібліотека № 7 для дорослих

Народознавча година «Разом ся згуртуймо та заколядуймо»  

06.01.2021

13.00 год.

Бібліотека № 4 для дорослих

Година духовності «Ісус народився- світ звеселився»

06.01.2021

13.00 год.

Бібліотека-філія с. Вертелка

Презентація різдвяної інсталяції «Фантазія різдвяних малюнків-візерунків».

06.01.2021

12.00 год.

Бібліотека № 5 для дорослих

Різдвяні концертні виступи місцевих колективів (МДО «Оркестра Волі», військовий духовий оркестр)

09-10.01.2021

13.00 год.

Театральний майдан

Різдвяний конкурс колядок, щедрівок «Різдво у рідному селі»

09.01.2021

15.00 год.

Бібліотека-філія с.Курівці

Народознавчий калейдоскоп «Від Різдва до Меланки звучать щедрівки та колядки»   

11.01.2021

12.00 год.

Бібліотека № 8 для дорослих

Година рукоділля «Зима малює візерунки» - виготовлення різдвяних листівок.

12.01.2021

14.00 год.

Бібліотека № 5 для дорослих

Народознавча онлайн - година "Ярмарок різдвяних звичаїв" 

12.01.2021

13.30 год.

Бібліотека № 2 для дорослих

Огляд-мандрівка "Світло Різдвяної зірки"

12.01.2021

14.00 год.

Бібліотека № 3 для дітей

Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».

15.01.2021

14.00 год.

Український Дім

«Свято Водохреща». Освячення води.

19.01.2021

12.00 год.

Парк ім. Тараса Шевченка

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