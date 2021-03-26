У Тернополі відбулись урочистості з нагоди 7-ої річниці створення Національної гвардії України

26 березня Національна Гвардія України відзначає 7-му річницю з Дня створення.

Свято встановлено згідно з Указом Президента від 18 березня 2015 року «враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку».

З нагоди цієї дати у Тернополі відбулися урочисті заходи. Привітав нацгвардійців Тернопільщини перший заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Дем`янчук.

«Хоробрість, мужність, сумлінне ставлення до службових обов’язків як у зоні проведення бойових дій, так і на місцях постійної дислокації – для бійців Національної гвардії України це не просто слова. Саме воїни Національної гвардії одними з перших стали на захист незалежності нашої держави і зупинили агресію на Сході України, багато хто - ціною свого життя. Сучасна Національна гвардія України об’єднала під своїм прапором добровольців та патріотів, які стали на захист народу у час формування нової історії країни. І сьогодні це гордість, гарант стабільності та безпеки України В цей святковий день дякую кожному військовослужбовцю за вірність присязі, виконання військового та громадянського обов’язку», - зазначив перший заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Дем`янчук.

За сумлінне виконання службових обов`язків та з нагоди річниці створення Національної гвардії України Ігор Дем`янчук відзначив військовослужбовців медалями «за службу Україні» та цінними подарунками.

Хвилиною мовчання вшанували пам`ять тих, хто віддав життя під час виконання бойових завдань.