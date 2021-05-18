Блаженніший митрополит Епіфаній у Тернополі молитиметься за дітей хворих на СМА

20-22 травня 2021 року в Тернополі перебуватиме предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Одна із тем візиту Блаженнійшого Епіфанія – проблема дітей зі спінальною м’язовою атрофією.

СМА – це смертельне генетичне захворювання, яке порушує функції нервових клітин спинного мозку, що і призводить до м'язової атрофії. Без належного лікування дитина може не дожити до двох років. За даними громадських організацій, в Україні таких дітей 200. До збору коштів на лікування дітей-«смайликів» парафії Тернопільської єпархії ПЦУ долучилися ще в лютому.

Також цією проблемою вже довгий час на державному рівні опікується й допомагає батькам дітей з діагнозом СМА, народна депутатка України Марченко Людмила Іванівна.

В рамках візиту Предстоятель ПЦУ та Людмила Марченко зустрінуться з хворими на СМА дітьми та їхніми батьками.

У п’ятницю, 21 травня, о 18:00 після освячення Блаженнійшим Епіфанієм хреста біля храму Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Клима Савури, 6) відбудеться молитва за всіх дітей, хворих на СМА, які є в Україні, проведе її Митрополит Епіфаній.

У суботу 22 травня за ініціативи народної депутатки Людмили Марченко на території Свято-Троїцького духовного центру, який освячуватиме Предстоятель ПЦУ, відбудеться великий благодійний ярмарок, після якого виручені кошти передадуть батькам хворих на СМА дітей з Тернопільщини.