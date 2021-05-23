Якщо минулого року фестиваль Файне Місто поїхав у тур кайФАЙНЕмо, щоб дати можливість кожному хоч трішки доторкнутись до фестивальної атмосфери, то у 2021 році ми вирушаємо у кайФАЙНЕмо тур за підтримки УКФ лише з хорошими новинами, щоб сказати: "Фестивальному літу - так!".
КайФАЙНЕмо: pre-party tour 2021 - це 17 міст України, це 3500 км дорогами України, це велика дружня команда і найголовніше - це щасливі фестивальники, для яких кожен живий виступ артистів, як ковток свіжого повітря. Цього разу в рамках туру у кожному місті свої фестивальні програми презентують: O.Torvald, The Unsleeping, Denoi (Чехія) та ще 40 молодих місцевих гуртів.
O.Torvald - ви маєте побачити наживо їхню нову програму, яку вони готують для туру кайФАЙНЕмо. Кожен концерт гурту - це божевільна енергетика, взаємодія з аудиторією і справжній рок-н-рол, якого так мало останнім часом.
The Unsleeping - молодий український гурт, який за короткий термін став одним з найперспективніших артистів на альтернативній сцені України і вже зараз може пишатися чималою фан-базою не тільки в Україні, але й за її межами.
Denoi - денс-метал гурт з Чехії заснований в 2015 році, який поєднує у своїй творчості важке звучання разом з EDM і Drum'n'Bass. Танці на столах та слем під сценою - це про них та їхні хардкор паті!
Окрім того, усіх відвідувачів турових концертів чекатимуть приємні бонуси від фестивалю Файне Місто, адже тільки безпосередньо на концерті у своєму місті, кожен бажаючий зможе придбати вхідний квиток на цьогорічний фестиваль Файне Місто зі знижкою 30%!
Усі заходи будуть відбуватись згідно всіх карантинних обмежень і норм, тому кількість квитків обмежена.
Літо починається!
Квитки: https://tour.fainemisto.com.ua/tickets
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