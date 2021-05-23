Скажемо: "Фестивальному літу - так!". КайФАЙНЕмо pre-party tour 2021 охопить 17 міст України

Якщо минулого року фестиваль Файне Місто поїхав у тур кайФАЙНЕмо, щоб дати можливість кожному хоч трішки доторкнутись до фестивальної атмосфери, то у 2021 році ми вирушаємо у кайФАЙНЕмо тур за підтримки УКФ лише з хорошими новинами, щоб сказати: "Фестивальному літу - так!".

КайФАЙНЕмо: pre-party tour 2021 - це 17 міст України, це 3500 км дорогами України, це велика дружня команда і найголовніше - це щасливі фестивальники, для яких кожен живий виступ артистів, як ковток свіжого повітря. Цього разу в рамках туру у кожному місті свої фестивальні програми презентують: O.Torvald, The Unsleeping, Denoi (Чехія) та ще 40 молодих місцевих гуртів.

O.Torvald - ви маєте побачити наживо їхню нову програму, яку вони готують для туру кайФАЙНЕмо. Кожен концерт гурту - це божевільна енергетика, взаємодія з аудиторією і справжній рок-н-рол, якого так мало останнім часом.

The Unsleeping - молодий український гурт, який за короткий термін став одним з найперспективніших артистів на альтернативній сцені України і вже зараз може пишатися чималою фан-базою не тільки в Україні, але й за її межами.

Denoi - денс-метал гурт з Чехії заснований в 2015 році, який поєднує у своїй творчості важке звучання разом з EDM і Drum'n'Bass. Танці на столах та слем під сценою - це про них та їхні хардкор паті!

Окрім того, усіх відвідувачів турових концертів чекатимуть приємні бонуси від фестивалю Файне Місто, адже тільки безпосередньо на концерті у своєму місті, кожен бажаючий зможе придбати вхідний квиток на цьогорічний фестиваль Файне Місто зі знижкою 30%!

Усі заходи будуть відбуватись згідно всіх карантинних обмежень і норм, тому кількість квитків обмежена.

Літо починається!

Квитки: https://tour.fainemisto.com.ua/tickets

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