Уперше в історії тернополяни своїми силами створюють арт-галерею

Упродовж квітня-травня цього року тривала кампанія зі збору коштів для створення галереї сучасного мистецтва Na пошті у нашому місті. За два місяці до проєкту долучилися 165 доброчинців, які акумулювали 76 137 гривень на діяльність інституції.

Левову частку суми – 20 000 гривень – передала заснована тернополянами ІТ-компанія Crowdin. Інші внески становили від 50 до 2500 гривень, за них доброчинці могли обрати подарунки – листівки і набори пряників із копіями знаменитих картин від «Пряникарні», розмальовки, книги чи навіть ночівлю у галереї.

Особливу підтримку надали старшокласники ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука» - там учнівський актив організував благочинний ярмарок і виручені кошти передав для нової галереї.

Ціль, якої прагли досягти автори проєкту, - це 125 тисяч гривень. Зібрати вдалося 61% від заявленої суми, але цього виявилося достатньо, аби проєкт отримав підтримку від Міжнародного фонду «Відродження» і завдяки програмі «Культура. Спільнота» зібрані кошти на діяльність галереї подвоять.

«Зараз ми у процесі підписання угод та активно готуємо подієву програму. Ми дуже дякуємо за довіру доброчинцям, які поклалися на наш досвід та репутацію в культурній сфері. З однієї сторони – це дійсно безпрецедентне явище в мистецькій історії Тернополя, з іншої – насправді очікували ширшого резонансу серед містян. Все-таки, ми віримо, що у нашому місті є значно більше поціновувачів сучасного мистецтва й тих, хто готовий інвестувати у культурних розвиток нашої країни», - каже керівниця проєкту Марічка Юрчак.

Для тих, хто хотів би ще підтримати галерею, запустили лінк, за яким долучитися до доброї справи можна у будь-який час і на будь-яку комфортну суму: https://secure.wayforpay.com/payment/naposhti

Нова галерея «Nа пошті» є частиною креативного кластеру й діятиме у цокольному приміщенні колишньої центральної пошти – за адресою вул. Чорновола, 4. Зараз там вже завершується ремонт, який автори проєкту роблять своїми руками і силами партнерів. Зібрані кошти підуть на організацію виставок – транспортування творів мистецтва, освітлення, організацію презентацій та зустрічей із художниками.

Нова виставка відкривається вже 11 червня о 18:00. Свій мистецький проєкт «Лабіринт» представляє Софія Купецька – тернополянка, випускниця Львівської національної академії мистецтв. Це її перша персональна виставка у рідному місті. Відвідування експозицій – безкоштовне. Детальніше: https://www.facebook.com/events/1059669874557202