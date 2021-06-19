Марк Лівін, Дара Корній, брати Капранови, Дмитро Лазуткін та «Лінія Маннергейма»: підсумки 3-го дня фестивалю «Ї»

8-й «Мистецький фестиваль «Ї» продовжує дивувати новинами культурного ландшафту України та зарубіжжя. Цього разу 3-ий день фестивалю проходив у Тернопільському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка

Розпочали день із літератури. Василь Піддубний провів презентацію авторського проєкту «Слово про війну» за участі Віталія Запеки та Ірини Скасків. На сцені театру вони розповіли, що хотіли в цих книгах показати не війну, а життя тих людей, які жили в умовах війни, як раділи, як сумували, як кохали та сподівалися.

- Ті хто прочитав цю книгу відкрили для себе інший світ. Хто не знає, що таке війна, вони вважають що війна - це щоденне жахіття. Це вбивство, кров, голод, ненависть, стрільба, руйнація. Частково це так, але насправді, книги про війну - це книги про життя. Життя, яке проходить в абсолютно інших умовах, життя в тих умовах в яких слово «життя» не має ціни. Ми пишемо про це, але пишемо по різному, - розповів Василь Піддубний.

Тематика є важливою не тільки для цивільних, аби розуміти всю суть війни, а й для воїнів АТО. Підтримати своїх колег-письменників прийшли й військовослужбовці.

Не забули і про молодих поетів. Юлія Бережко-Камінська, секретар Національної спілки письменників України та очільниця Кабінету молодого автора, провела поетичний марафон та презентувала антологію молодих письменників під назвою «Молоді голоси», на сторінках якої опубліковано твори 80-и молодих авторів. Після презентації присутні у залі автори виходили на сцену та зачитували свої вірші.

Традиційно на фестивалі “Ї” виступила Дара Корній. Цього разу письменниця розповіла про свою серію книг «Чарівні істоти української міфології», де описуються істоти та персонажі з міфів на різних теренах України. Авторка поставила собі за мету популяризувати український міф за допомогою своєї літератури.

«Мистецький фестиваль «Ї» недаремно носить статус міжнародного, адже щороку на нього з’їжджаються митці і з-за кордону. На цей раз фестиваль відвідали гості з Польщі. Для Тернополя 2021 рік є особливий тим, що цей рік назвали роком Корнеля Філіповича, талановитого польського письменника, який народився у Тернополі. Гостя фестивалю, Юстина Соболевська, презентувала тернопільським читачам свої книги: «Щоденник Антигероя», «Сад пана Нічке» та «Мирон, Ілля, Корнель: розповідь про Корнеля Філіповича». На дійство приїхав Генеральний консул польського посольства в Луцьку Славомір Місяк. Ця подія стала можливою завдяки підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.

Не обійшлося і без поезії. На сцені драмтеатру зі своїми віршами виступили відомий український поет, журналіст та спортивний коментатор Дмитро Лазуткін та Галина Крук, поетка та літературознавчиня. Вони читали вірші, а зал у відповідь, захоплено та тепло прийняв гостей.

Ще одним гостем фестивалю став Марк Лівін. Він разом із тернопільським автором Іллею Полудьонним презентували спільну книгу під назвою «Простими словами». Книга складається з 32-ох епізодів про емоції та простими словами пояснює їх.

Завершили літературні виступи брати Віталій та Дмитро Капранови, відомі українські публіцисти, які виступили із презентацією книги «Рута». Брати є частими гостями фестивалю «Ї», а їхніх виступів з нетерпінням чекають поціновувачі. Брати Капранови розповіли одразу про два романи, згадавши «Паперових солдатів», та виконали низку музичних композицій, чим здивували усіх присутніх.

Особливе місце 3-го дня фестивалю зайняла музика. На сцені драмтеатру виступили молоді гурти. Одним із таких був гурт «Джевелін». Ще одним відкриттям фестивалю став гурт «Nazva». Він є одним із двох переможців музичного відбору на Молодіжну сцену фестивалю «Ї». Галицько-донбаський гурт наповнив енергією весь зал та здивував багатьох своїм талантом та манерою виступу.

Завершився день виступом хедлайнерів - гурт «Лінія Манергейма» за участі Сергія Жадана. Музиканти зуміли поставити усіх відвідувачів на ноги та відірватися на повну.

Соціальна місія - важлива частина фестивалю “Ї”. Голова «Мистецького фестивалю «Ї» Юрій Матевощук закликав відвідувачів купувати антології цьогорічного фестивалю. Гроші від їхнього продажу підуть на лікування хворого на СМА Максима Антонишина.

Попереду ще два дні «Мистецького фестивалю», одноденні квитки можна придбати при вході в драмтеатр, вартість яких – 120 грн.

Безкоштовний вхід діє для:

- пенсіонерів;

- учасників бойових дій;

- українських військових;

- людей з 1 та 2 групою інвалідності (з супроводжуючим за потреби);

- дітей до 7 років у супроводі батьків

Для отримання квитка потрібно показати на місці відповідне посвідчення для підтвердження особи.



Сьогодні, 19 червня, фестиваль “Ї” зустрічатиме Юрка Іздрика, Євгена Спіріна, Олександра Ірванця, Олену Герасим’юк, Олега Коцарева, Григогія Семенчука, Артема Полежаку та інших відомих літераторів.



Також гратимуть музиканти гурт “Shadazz”, “Lit.Core”. Хедлайнером стане гурт Vivienne Mort.