Магія поезії та драйв слова: чим запам’ятався 4 день «Мистецького фестивалю «Ї»

Мистецький фестиваль «Ї» у Тернополі не перестає дивувати та тішити свої відвідувачів літературними гостями та цікавими подіями. 4-й день фестивалю запам’ятався польсько-українською дискусією Конрада Янчури та Зємовіта Щерека, різножанровістю музичних ритмів та незвичними поетичними авторськими перформансами Юрка Іздрика, Артема Полежаки, Олени Герасим’юк та Олександра Ірванця.

Розпочали 4-й день у Ляльковому театрі з вистави «За межі дощу» від студії «Третій дзвінок». Подія була безкоштовною для усіх охочих.

Цього дня фестиваль «Ї» продовжує підіймати важливі теми українсько-польських відносин. Відтак, відвідувачі мали змогу познайомитися з польською літературою. На сцені Тернопільського драмтеатру Конрад Янчура та Зємовіт Щерек провели дискусію про міжнаціональні стереотипи та презентували такі свої книги: «Прийде Мордор і нас з’їсть» та «Контрабандисти». Автори розповіли про особливості українсько-польського прикордоння та міжнародний контекст відносин.

Польські письменники, публіцисти та журналісти Зємовіт Щерек та Конрад Янчура вперше на «Мистецькому фестивалі «Ї», проте зал зустрів гостей з теплотою та із захопленням слухав розповіді авторів. Подія стала можливою завдяки підтримці Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку.



«Я думаю, що найважливіше що варто підкреслити те, що в моїй книжці відображається ситуація, що на тій самій відстані від українського кордону в Польщі відбувається, існує те саме, що і в Україні», - поділився враженнями Конрад Янчура.

Наступним виступав незмінний гість фестивалю Олександр Ірванець. Олександр Ірванець один із небагатьох учасників, який з фестивалем “Ї” від першого його року заснування. Тому відвідувачі особливо тепло та свояко приймають письменника. Ірванець презентував свою книгу п’єс «3+2», яка складається з 5-и творів, 3 з яких написані давніше, та 2 зовсім нових.

А як же літературна сцена без поезії? У суботній вечір, захоплювали та дивували своїми віршами Артем Полежака та Олена Герасим’юк. Тандем вийшов справді особливим: різні автори, різний стиль написання, манера подачі та енергетика, проте кожному з них вдалося захопити свого слухача у власний поетичний світ. В результати відвідувачі почули оригінальну синергію тандему авторів.



«Ми зробили декілька презентацій, але не так, як хотілося. Завжди хочеться більшого. Я радий будь-якій нагоді, і тим більше виступати на фестивалі, тому що це найкраща презентація цієї книжки. Це збірка таких оповіданнячок у вигляді віршів, основна ідея яких в тому, що кожна людина знаходить своє щастя, не слухаючи чужі поради. Якщо людина буде слухатись себе, то обов’язково знайде своє щастя», - прокоментував свою участь на фестивалі «Ї» Артем Полежака.

Поставити знак оклику в літературній частині програми 4-го дня фестивалю “Ї” випала Юрку Іздрику, одному із найбільш популярних та знаних поетів сучасної літератури, який зібрав біля себе чи не увесь зал. Поет та прозаїк розповів про свою поетичну збірку «Інші речі». Окрім цього, Іздрик читав нові вірші та уже всіма улюблені рядки під музичний супровід. Також поет на сцені заявив, що більше не писатиме вірші, чим здивував поціновувачів.



«З віршами я прощаюся сьогодні, привселюдно у вашій присутності. Прийшов час із ними прощатися методом читання», - зауважив Іздрик.

Музичні виступи на фестивалі вже стали доброю традицією. Цього разу на сцені театру з’явився київський гурт Shadazz. Виконавці стали одними з двох переможців відбору на музичну молодіжну сцену фестивалю. Таким чином, фестиваль “Ї” відкриває для своїх відвідувачів нові талановиті музичні знахідки. І переможці впевнено довели правильність вибору. Вразили своїм виступом і хлопці із «Lit.Core».

А завершився 4-й день «Мистецького фестивалю «Ї» виступом неймовірної Даніели Заюшкіної, солістки гурту Vivienne Mort. Співачка зачарувала своїм голосом весь простір зали драмтеатру, а її пісні підспівували усі глядачі. Виняткової атмосфери магії музики додали спалахи ліхтарів, які меланхолійно гойдалися у руках відвідувачів.

Сьогодні останній день «Мистецького фестивалю «Ї» і хто ще не встиг побувати на 4-ох попередніх днях має шанс потрапити на останні події програми. День обіцяє бути вельми насиченим. Одноденні квитки можна придбати при вході у театр, вартість - 120 грн. На відвідувачів чекають виступи таких відомих письменників: Макса Кідрука, Тараса Прохаська, Юрія Андруховича, Андрія Любки, Богдана Коломійчука, Максима Беспалова та інших. Також на фестивалі буде представлена молодіжна літературна сцена. Завершуватиме 8-ий «Мистецький фестиваль «Ї» хедлайнери - гурт «Kalush».