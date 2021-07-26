У Тернополі покажуть видіння київського художника

Галерея сучасного мистецтва Na пошті запрошує на відкриття проєкту молодого українського художника Євгена Клименка (Дніпро-Київ). Подія відбудеться 27 липня о 19:00 за адресою вул. Коперника, 4. Вхід – вільний, вином пригощає компанія «Аскор Україна».

«Хоч раз в житті ви бачили якийсь дуже емоційний сон, або застрягли у фільмах своєї фантазії у голові. Те, що як примара з'являється у нашій свідомості, намагається зафіксувати митець: незнайомі люди, взаємодії між різними предметами, рух кольору.

Однак, кожен має можливість побачити в роботах свій зміст, та можливо, знайти відповіді на власні запитання.

Шепіт всесвіту, те, чого ми постійно уникаємо, і тільки одиниці з нас чують цей голос. Дуже часто він допомагає вирішувати питання, які звичайною логікою або мозком неможливо вирішити. Дехто говорить, що це совість або душа. Кожна людина знає це інтуїтивне відчуття» - описує свої роботи Євген.

Різноманітні формати, техніки, сюжети. Від начерків до двометрових полотен - все це буде представлено в експозиції, яка триватиме до 20 серпня.

Євген Клименко народився у м. Дніпро у 1994 році, мешкає у Києві. Навчався у театрально-художньому училищі за спеціальністю "Станковий живопис", З 2014 року навчався у Харківській державній академії дизайну і мистецтв, потім - у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури у Києві. У 2020 році захистив диплом магістра. Учасник багатьох виставок, фестивалів, пленерів і проектів, призер (I, II місце) конкурсу рисунка у проекті "Код. Завоював перше місце та срібну медаль від академії НАОМА на конкурсі рисунків ім. Зарецького, здобув першу премію конкурсу малюнків імені О. Мурашка.