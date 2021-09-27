З нагоди Всесвітнього Дня туризму у Тернополі організовують унікальну екскурсію з елементами театралізації

Сьогодні, 27 вересня, у світі відзначають День туризму. З нагоди святкування КП «Туристично-інформаційний центр м. Тернополя» організовує унікальну екскурсію з елементами театралізації за участі більшості місцевих екскурсоводів.

До екскурсії долучаться також учасники фотоконкурсу «Історія поруч» в образах відомих тернополян. Театралізована хода закінчиться концертом на Театральному майдані.

Жителів та гостей міста запрошують відвідати унікальний захід й відчути дух давнього Тарнополя. Розпочнеться урочиста хода з елементами театралізації (переберія) о 16.30 год. біля Тернопільського замку.

А вже о 17:30 год. на Театральному майдані розпочнеться нагородження учасників фотоконкурсу «Історія поруч» та концертна програма.