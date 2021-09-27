Тернопільська обласна філармонія запрошує разом провести ніч

У Тернопільській обласній філармонії з 30 вересня на 1 жовтня відбудеться масштабна подія.

Тернополян та гостей міста запрошують провести разом ніч у філармонії.

Цієї магічної ночі у стінах філармонії ви зможете не лише послухати гарну музику, а ще й випити філіжанку запашної кави, повболівати за улюблений колектив та навчитись танцювати і просто відпочити від буденності, - запевняють організатори свята.

Програма концерту: о 20:00 розпочнеться музично-літературний салон «З усіх солодких, любих слів», на якому затишну атмосферу створюватиме тепле, м’яке ліричне сопрано Марії Лемішки, оксамитовий баритон Андрія Оленина та партія фортепіано Наталії Барилко. Власну поезію читатиме Богдан Фесик.

О 21:00 пройде арт-майстерня, на якій кожен бажаючий матимете змогу взяти участь в майстер-класах з хорового диригування, народного танцю та гри на народних музичних інструментах ;

Насолодитись джазовою музикою ви зможете о 22:15 – завітавши на концерт інструментального квартету «Осінній джаз» у складі: Андрія Собашка (контрабас), Ігоря Видойника (флейта), Олега Кирилюка (ф-но), та Ігоря Марущака (ударні);

А о 23:15 – відбудеться МИСТЕЦЬКИЙ БАТЛ між оркестровими групами ААНМ «Візерунок» та ААТ «Надзбручанка».

Також звернемо увагу, що під час свята працюватиме бар.

Ціна квитка за один захід – 100 грн.

Акційна ціна квитка на цілу ніч – 150 грн.

Не пропустіть! Прийдіть, послухайте!