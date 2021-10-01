Любителі музики провели ніч у філармонії

Напередодні Міжнародного дня музики, що відзначається 1 жовтня, у Тернопільській обласній філармонії провели грандіозну подію «Ніч у філармонії». На святі гості мали змогу поринути у світ поезії та музики, взяти участь у майстер-класах та бути свідком справжніх музичних боїв.

Все розпочалось з музично-літературного салону «З усіх солодких, любих слів», на якому звучало тепле, м’яке ліричне сопрано Марії Лемішки, оксамитовий баритон Андрія Оленина та партія фортепіано Наталії Барилко. Власну поезію читав Богдан Фесик. Незабутнє відчуття повного емоційного злиття з мистецтвом огорнуло присутніх завдяки магічному «посередництву» музики та унікальній енергетиці.

Опісля у фойє за чашкою кави охочі змогли насолодитись чудовим музичним супроводом. Музиканти виконували відомі світові хіти й тим самим створювали піднесену святкову атмосферу.

О 21.00 годині на гостей свята вже чекала арт-майстерня. Тут кожен мав змогу взяти участь в майстер-класах з хорового диригування, народного танцю та гри на народних музичних інструментах. Сміливці із залу показали справжній клас у бажанні освоїти професію диригування, інші – завзято пробували освоїти гру на різноманітних музичних інструментах, а учасники майстер-класу з танців неабияк звеселили публіку.

Згодом слухачів потішила джазова музика інструментального квартету «Осінній джаз» у складі: Андрія Собашка (контрабас), Ігоря Видойника (флейта), Олега Кирилюка (ф-но), та Ігоря Марущака (ударні). Після кожного твору слухачі нагороджували музикантів щедрими оплесками.

А близько опівночі найвитриваліші учасники дійства стали свідками мистецького батлу між оркестровими групами ААНМ «Візерунок» та ААТ «Надзбручанка».

Тож ніч з 30 вересня на 1 жовтня для усіх гостей філармонії була яскравою та насиченою!