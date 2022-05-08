Звернення міського голови Тернополя з нагоди Дня пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, весь вільний і демократичний світ відзначає День пам'яті та примирення. Для українців і цивілізованого світу цей день є символом перемоги над нацизмом, адже 8 травня був прийнятий Акт капітуляції гітлерівського режиму.

З цієї нагоди до краян звернувся міський голова Тернополя Сергій Надал: «Шановні тернополяни! Українці!

77 роки тому гітлерівський нацистський режим капітулював, у Європі завершилася Друга світова війна.

За перемогу союзників над коричневою чумою саме Україна заплатила найвищу ціну. На руїни перетворилися 720 українських міст і містечок, 28 тисяч сіл, загинуло понад 8 мільйонів українців.

За перемогу над німецьким нацизмом воювало 6 мільйонів українців у лавах радянської армії. Понад 100 тисяч пройшли через УПА, яка воювала як проти німецьких, так і проти комуністичних окупантів. 250 тисяч українців билися з нацизмом в арміях США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великобританії, Польщі, Франції.

Завдяки героїзму українських бійців в різних арміях, мужності підпільників, звитязі працівників тилу, вдалося здолати нацистський тоталітарний режим.

Сьогодні ми відзначаємо День пам’яті та примирення в умовах повномасштабної військової агресії московської орди, що не лише посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, а й заперечує саме право на існування українців. Знову у центрі Європи московські нацисти зі свастикою «Z» рівняють з землею українські міста, вбивають українців.

У 1939–1945 роках ворогом України були німецькі нацисти, а сьогодні – рашисти, це російська версія імперського нацизму та фашизму. Тому підтримую рішення Українського інституту національної пам’яті, що традиційне гасло Дня пам’яті та примирення «Пам’ятаємо. Перемагаємо» цього року на державному рівні видозмінити на «Перемогли нацистів — переможемо і рашистів!».

Завдяки героїзму української армії, невтомності волонтерів, звитязі працівників тилу, Україна переможе рашистський тоталітарний режим. Бо український народ народжений бути вільним.

Сьогодні, у День пам’яті та примирення, згадаймо усіх, хто ціною свого життя захистив право українців бути українцями. Схилимо голови в пам’ять про загиблих.

Божого захисту нашим Героям. Мирно неба нам усім після перемоги над багатовіковим московським ворогом!

Слава Україні! Героям Слава!»