4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії

Розстріляне дитинство: 4 червня – День вшанування пам'яті дітей, які загинули через агресію росії.

Верховна Рада України у 2021 році установила 4 червня Днем вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Сьогодні цей день ще більше відчувається болем у серці, ніж рік назад.

Починаючи з 24 лютого, початку повномасштабного російського вторгнення, понад 726 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії.

З них 261 дитина загинула та понад 465 поранено.

Близько двохсот дітей нашого краю втратили батька під час війни.

Схиляємо голови у хвилині мовчання перед пам’яттю загиблих дітей.

Зберігаємо в серці співчуття до поранених дітей та дітей, які втратили батьків.