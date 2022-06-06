Військовослужбовець з Тернопілля представив фільм на Міжнародному Краківському кінофестивалі

Військовослужбовець з Тернопільщини Ярослав Гавянець представив фільм "Синдром Гамлета" на Міжнародному Краківському кінофестивалі. Кінострічка отримала перше місце.

"Натовпи глядачів, чудові емоції та стоячі овації супроводжували польську прем'єру нашого фільму "Синдром Гамлета" під час церемонії відкриття Краківського кінофестивалю. Особливо нас порадувала присутність одного з наших героїв Ярослава, який в останній момент єдиний отримав пропуск від української армії та відвідав фестиваль, він розповів, що відбувається на фронті. Вже кілька днів Росія знову використовує заборонені фосфорні бомби навколо Попасної і весь світ знову мовчить", – розповідає польська режисерка-документалістка Ельвіра Невера,

Стрічку польської режисерки Ельвіри Невія та Пйотра Росоловського творці закінчили незадовго до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, пише suspilne.media.

Фільм розповідає про групу молодих людей, що готують виставу, “в якій Шекспір говоритиме мовою власних сумнівів, страхів і мрій”.

Це пов’язане з різним досвідом “покоління Майдану”. Одні люди переживають травми після повернення з війни на Донбасі, інші стикаються з питаннями, що насправді є в українській боротьбі та як має змінитися їхня країна.

"H-Effect" – це міжнародний театральний проєкт, який створили митці й мисткині з України, Польщі та Німеччини.

Нагадаємо, Кіборг з Тернопільщини Ярослав Гавянець боронив Донецький аеропорт останні 10 днів перед його падінням і 2 тижні пробув в полоні бойовиків. Уродженець Копичинців Ярослав Гавянець має позивний "Маестро". Він поїхав на війну в 2014, тоді йому був 21 рік. Нагороджений орденами "За мужність" та "За оборону Донецького аеропорту". Оборона