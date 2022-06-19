Міський голова привітав краян з нагоди Дня Чудотворної Ікони Божої Матері Тернопільської

З нагоди святкування Дня Чудотворної Ікони Божої Матері Тернопільської міський голова Сергій Сергій Надал привітав краян:

«Сьогодні наша громада вшановує Тернопільську Чудотворну ікону Божої Матері, яка завжди рятувала Україну та Тернопіль від ворожих орд і яка в наш час рятує нас від московської нечесті.

Тернопільська Чудотворна ікона Божої Матері вважається однією з найбільших автентичних святинь українського християнства. Це святий образ пресвятої Богородиці, яка завжди чує та допомагає, яка взяла під свій покров всю Україну, яка береже кожного українця.

Як свідчать історичні оповіді та легенди, завдяки чудотворній іконі Тернопільської Божої Матері, тернопільським міщанам та козакам вдалося не один раз відбивати атаки татар, турок, московитів та інших ворогів.

І сьогодні ми всі відчуваємо покров Пресвятої Богородиці над нашим воїнством, над всією Україною. Опіка Богородиці допомагає українцям зупиняти наступ нової московської орди.

Тож звернемо свої молитви до чудотворної ікони Тернопільської Божої Матері. Як і сотні роки тому, нехай Мати Христа рятує тіло та душу українців, захищає наших воїнів.

Просимо Богородицю про заступництво для Тернополя, для України, для всіх українців.

Зичу усім многих і благих літ для служіння Українській церкві та Українському народу.

Нехай Божа Матір принесе на святу українську землю мир після перемоги над ворогом.

Слава Україні! Героям Слава!»