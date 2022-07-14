Захисниця з Тернополя отримала відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ

293798988 420078170165231 7324255479372258754 nТернополянка, військова з Добровольчого Українського Корпусу «Правий Сектор» Лілія Мусіхіна отримала Відзнаку від генерала, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «За взірцевість у військовій службі».

Ліля Мусіхіна однією з перших із тернополянок почала активно допомагати воїнам АТО. За час російсько-української війни вона з побратимами організувала цілу волонтерську мережу в Тернополі, члени якої в'яжуть і шиють бійцям теплу форму, бафи, білизну тощо, пакують, відправляють і довозять речі та медичні аптечки до військових.

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