Захисниця з Тернополя отримала відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ

Тернополянка, військова з Добровольчого Українського Корпусу «Правий Сектор» Лілія Мусіхіна отримала Відзнаку від генерала, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «За взірцевість у військовій службі».
Ліля Мусіхіна однією з перших із тернополянок почала активно допомагати воїнам АТО. За час російсько-української війни вона з побратимами організувала цілу волонтерську мережу в Тернополі, члени якої в'яжуть і шиють бійцям теплу форму, бафи, білизну тощо, пакують, відправляють і довозять речі та медичні аптечки до військових.