Захисниця з Тернополя отримала відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ

Кіберполіцейські Тернопільщини викрили нову «фінансову піраміду» Кіберполіція викрила злочинну діяльність фінансової онлайн-піраміди, від якої потерпіли більше 12 людей та втратили понад 200 тисяч гривень. Правоохоронці кажуть, що кількість жертв зростатиме, бо...

618 переселенців шукають роботу на Тернопільщині. Більшість з них – продавці, керівники, менеджери. Є також мерчендайзер, сапер, доцент, архіваріус За останні 4,5 місяця до районних філій Тернопільської обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості звернулись 1384 внутрішньо переміщених осіб з регіонів України,...

Близько 600 жителів Тернопільської громади, які розмістили переселенців у своїх помешканнях, отримають компенсацію за житлово-комунальні послуги за червень До 5 липня тернопільський Центр надання адміністративних послуг приймав документи для компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб у попередньому місяці.

У червні підприємства Тернопільщини сплатили вдвічі більше податку на прибуток Упродовж січня-червня 2022 року бізнес Тернопільщини сплатив до Зведеного бюджету України 275,7 млн грн податку на прибуток підприємств, що на 39 млн грн або 17 відсотків більше, ніж торік.