Як Медведчук обкрадав та зраджував Україну.

Книгарня «Є» та Видавництво Yakaboo Publishing запрошують всіх бажаючих на зустріч з Максимом Савчуком — автором книги "1937" про одіозного українського політика та олігарха Віктора Медведчука. Книга є результатом трирічного розслідування, в якій автор розповідає як наполегливо розплутував «чарівний клубок» бізнес-схем кума Путіна, знаходив зачіпки та пояснення шаленого збагачення сірого кардинала української політики.

Зустріч зі сміливим журналістом — чудова нагода дізнатись про те, як родинний бізнес Медведчука-Марченко працював в обхід санкцій, як використовував систему компаній-матрьошок, яким чином Оксана Марченко стала власницею нафтової вишки у Росії, а Медведчук видобував газ на шельфі Чорного моря. А також як відбувалось розслідування та як працює журналістська кухня телевізійного проєкту «Схеми. Корупція в деталях». Модератором цього заходу виступить відомий український журналіст, переможець Національного конкурсу журналістських розслідувань — Любомир Ференс. Подія відбудеться в суботу 30 липня о 18:30.