Анонс концертів Тернопільської обласної філармонії

Важлива інформація!!! Концерт до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України та Дня Українського козацтва -"НЕСКОРЕНІ" переноситься на 18 жовтня!
Участь беруть:
Академічний ансамбль народної музики «ВІЗЕРУНОК» - художній керівник народний артист України Мирослав БАБЧУК,
Академічний ансамбль танцю «НАДЗБРУЧАНКА» - головний балетмейстер Микола ГРУШЕЦЬКИЙ,
Вокальний квартет «АКОРД»
та солісти обласної філармонії
Ведуча – заслужена артистка України Адріана ОНУФРІЙЧУК
Початок концерту о 18:30
Квитки у касі філармонії та на Karabas.com
Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88
27 жовтня 2022р., о 18:30
«ДІАЛОГ КУЛЬТУР»
Камерний оркестр
Тернопільської обласної філармонії
Диригент – Денис ОЛІЙНИК
Ведучий –лауреат міжнародних конкурсів Андрій ОЛЕНИН
У програмі:
М.Колесса – Сюїта «В горах»
К.Пендерецький – Симфонієта для струнних (ІІ частина)
Б.Лятошинський – Сюїта на українські народні теми
М.Карлович – Серенада для струнних
Квитки у касі філармонії та на Karabas.com
Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88
30 жовтня 2022р., о 17:00
Академічний симфонічний оркестр
Тернопільської обласної філармонії
Головний диригент – народний артист України Мирослав КРІЛЬ
Солісти :
Заслужений артист України Володимир ФІСЮК (тенор, м. Чернівці)
Лауреат мистецької премії Сіді Таль Богдана ЗАЙЦЕВА-ЧЕБАН (сопрано, м. Чернівці)
У програмі твори Дж. Пуччіні, Дж. Верді, Й.Штрауса, Ж.Бізе, І.Кальмана, М.Лисенка, М.Аркаса,українські народні пісні. Ведуча – заслужена артистка України Адріана ОНУФРІЙЧУК