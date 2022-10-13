Анонс концертів Тернопільської обласної філармонії

Діалог культурВажлива інформація!!! Концерт до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України та Дня Українського козацтва -"НЕСКОРЕНІ" переноситься на 18 жовтня!

Участь беруть:

Академічний ансамбль народної музики «ВІЗЕРУНОК» - художній керівник народний артист України Мирослав БАБЧУК,

Академічний ансамбль танцю «НАДЗБРУЧАНКА» - головний балетмейстер Микола ГРУШЕЦЬКИЙ,

Вокальний квартет «АКОРД»

та солісти обласної філармонії

Ведуча – заслужена артистка України Адріана ОНУФРІЙЧУК

Початок концерту о 18:30

Квитки у касі філармонії та на Karabas.com

Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88

27 жовтня 2022р., о 18:30

«ДІАЛОГ КУЛЬТУР»

Камерний оркестр

Тернопільської обласної філармонії

Диригент – Денис ОЛІЙНИК

Ведучий –лауреат міжнародних конкурсів Андрій ОЛЕНИН

У програмі:

М.Колесса – Сюїта «В горах»

К.Пендерецький – Симфонієта для струнних (ІІ частина)

Б.Лятошинський – Сюїта на українські народні теми

М.Карлович – Серенада для струнних

Квитки у касі філармонії та на Karabas.com

Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88

30 жовтня 2022р., о 17:00

Академічний симфонічний оркестр

Тернопільської обласної філармонії

Головний диригент – народний артист України Мирослав КРІЛЬ

Солісти :

Заслужений артист України Володимир ФІСЮК (тенор, м. Чернівці)

Лауреат мистецької премії Сіді Таль Богдана ЗАЙЦЕВА-ЧЕБАН (сопрано, м. Чернівці)

У програмі твори Дж. Пуччіні, Дж. Верді, Й.Штрауса, Ж.Бізе, І.Кальмана, М.Лисенка, М.Аркаса,українські народні пісні. Ведуча – заслужена артистка України Адріана ОНУФРІЙЧУК

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