Жива акустична музика, благодійний аукціон, смачні пряники та багато іншого чекають вас на Благодійному Різдвяному Фестивалі

Раді Вас запросити на Благодійні Різдвяний Фестиваль, приурочений до Різдва ! Дата: 25 грудня . Час: 16:00. Вхід: будь-яка куп'юра від 100грн. Місце: Креативний кластер NaПошті. На Вас чекає:

✅ Барахолка, де ви зможете придбати стильні речі, які не лише будуть любувати Вам око, а й допоможуть нашим хлопцям мочити йо*ану русню

✅Жива акустична музика, від бандури до контрабасу

✅ Смачні різдвяні пряники, які трішки підсолодять Вам життя

✅надзвичайний ведучий, без якого не можливо провести жодного крутого заходу, бо він його таким робить

✅Благодійний аукціон, на якому зможете придбати картини та підтримати наших котиків на фронті ❤️

✅І найголовніше! Виступи крутих та драйвових тернопільських гуртів, які запалять ваші сердечка

Найголовніша ідея цього вечора - це зібрати усіх, щоб створити надзвичайну атмосферу свята та подякувати хлопцям, завдяки яким ми все ще можемо усміхатись та жити 🤍

То ж щиро запрошуємо усіх поцінювачів музики, яку для вас будуть дарувати наші музиканти, любителів смачних напоїв, які зможете скуштувати на барі, а також українців, які попри все, усміхаються та допомагають ЗСУ. До зустрічі! Слава Україні!