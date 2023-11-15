У Тернополі відбудеться майстер-клас про написання книги

Друзі, запрошуємо на цікаву розмову про книги й книговидання в Україні із засновницею й головною редакторкою видавництва “Відкриття” Наталією Васильєвою. Також презентуємо авторський посібник для тих, хто пише літературні твори, редагує їх і прагне до видання - “Після останньої крапки”. Якщо ви пишете — вам 100% буде цікаво!

Під час зустрічі поговоримо про таке:

• Що робити після того, коли ви закінчили свій твір?

• Як відредагувати його самостійно і як зрозуміти, що редагування закінчено?

• Як працювати із редакторами і бета-рідерами, як сприймати критику?

• Як видати книгу, яким шляхом піти до своєї мети: друк у видавництві чи самвидав?

• А коли книга вже вийшла — як її продавати і презентувати, як розповідати про неї?

• Що робити потім, коли всередині тиша і не пишеться?

Час діяти! Письменниця, літературна редакторка, дизайнерка книжок, організаторка літературних конкурсів і подій Наталія Васильєва поділиться своїми знаннями і досвідом, адже літературна творчість та видання книжок є невід’ємною частиною її життя. Коли: 21.11.23р. о 18:00. Де: м. Тернопіль, вул. Валова, 5-9